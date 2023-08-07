У Латвії зафіксували, як білоруські прикордонники дірявлять паркан для мігрантів

Латвія повідомила про провокацію на кордоні з Білоруссю, фото Valsts Robežsardze - rs.gov.lv

У Латвії заявили, що білоруські прикордонники допомогли кільком нелегальним мігрантам пробратися через паркан на кордоні й потрапити на латвійську територію.

Джерело: Державна служба охорони кордону Латвії і Delfi, яких цитує "Європейська правда"

Дослівно латвійські прикордонники: "Ще одна провокація спостерігалася на кордоні Білорусі, шляхом перетискання дротів у самостійній конструкції огорожі 4 чоловікам допомогли її подолати та нелегально потрапити до Латвії".

Деталі: Інцидент стався у неділю 6 серпня.

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Під час моніторингу кордону за допомогою технічних засобів прикордонники відділу прикордонної служби "Каплава" помітили кількох осіб, які незаконно потрапили до Латвії.

Білоруські прикордонники допомогли мігрантам пробратися через паркан на кордоні з Латвією Державна служба охорони кордону Латвії

Білоруські прикордонники допомогли чотирьом мігрантам потрапити на територію Латвії: вони зробили дірку у паркані, а потім залатали її, щоб мігранти не могли повернутися назад.

Білоруські прикордонники порізали паркан для проходу мігрантів на територію Латвії Державна служба охорони кордону Латвії

З латвійського боку усіх чотирьох затримали та повернули до Білорусі згідно з процедурою, передбаченою законодавством про надзвичайну ситуацію.

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Цьому передувало: Минулого тижня латвійські посадовці також казали, що білоруські служби беруть участь у псуванні загороджень на кордоні, щоб допомагати мігрантам потрапляти до Латвії.

Польща та Литва допускають закриття кордону з Білоруссю.

Через штучно створену режимом Лукашенка міграційну кризу на кордонах Білорусі з ЄС Латвія у серпні 2021 року запровадила режим надзвичайної ситуації у кількох районах та відтоді продовжує його.