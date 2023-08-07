У Латвії зафіксували, як білоруські прикордонники дірявлять паркан для мігрантів
У Латвії заявили, що білоруські прикордонники допомогли кільком нелегальним мігрантам пробратися через паркан на кордоні й потрапити на латвійську територію.
Джерело: Державна служба охорони кордону Латвії і Delfi, яких цитує "Європейська правда"
Дослівно латвійські прикордонники: "Ще одна провокація спостерігалася на кордоні Білорусі, шляхом перетискання дротів у самостійній конструкції огорожі 4 чоловікам допомогли її подолати та нелегально потрапити до Латвії".
Деталі: Інцидент стався у неділю 6 серпня.
Під час моніторингу кордону за допомогою технічних засобів прикордонники відділу прикордонної служби "Каплава" помітили кількох осіб, які незаконно потрапили до Латвії.
Білоруські прикордонники допомогли чотирьом мігрантам потрапити на територію Латвії: вони зробили дірку у паркані, а потім залатали її, щоб мігранти не могли повернутися назад.
З латвійського боку усіх чотирьох затримали та повернули до Білорусі згідно з процедурою, передбаченою законодавством про надзвичайну ситуацію.
Цьому передувало: Минулого тижня латвійські посадовці також казали, що білоруські служби беруть участь у псуванні загороджень на кордоні, щоб допомагати мігрантам потрапляти до Латвії.
Польща та Литва допускають закриття кордону з Білоруссю.
Через штучно створену режимом Лукашенка міграційну кризу на кордонах Білорусі з ЄС Латвія у серпні 2021 року запровадила режим надзвичайної ситуації у кількох районах та відтоді продовжує його.