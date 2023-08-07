Прикордонники розповіли, на яких ділянках ворог засилає найбільше ДРГ

Державна прикордонна служба наразі не фіксує ворожих ДРГ на кордоні з Білоруссю, однак вони є на кордонах з РФ у Сумській та Чернігівській областях.

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ми бачимо, що ворог намагається використовувати диверсійно-розвідувальні групи особливо на кордоні з країною-агресором безпосередньо. Якщо говорити про кордон з Білоруссю, на цьому напрямку ДРГ противника ми не фіксуємо, а от по кордону з Росією, на жаль, ворог намагається використати такі групи особливо по Сумській області.

Також фіксувалися спроби використання ДРГ на Чернігівщині, коли вони заходять на територію України, в першу чергу, звісно, для того, щоб виявити позиції Сил оборони України, але також і для проведення різних атак, які направлені, на жаль, у тому числі й на мирних людей.

Це на додачу до тих обстрілів, які щоденно ворог на цьому напрямку здійснює по території України".

Деталі: Демченко додав, що з початку серпня прикордонні наряди зафіксували близько 500 обстрілів України, які ворог здійснює зі своєї території, використовуючи різноманітне озброєння.