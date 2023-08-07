Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники розповіли, на яких ділянках ворог засилає найбільше ДРГ

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 серпня 2023, 12:54
Прикордонники розповіли, на яких ділянках ворог засилає найбільше ДРГ
ілюстративне фото ДПСУ

Державна прикордонна служба наразі не фіксує ворожих ДРГ на кордоні з Білоруссю, однак вони є на кордонах з РФ у Сумській та Чернігівській областях.

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ми бачимо, що ворог намагається використовувати диверсійно-розвідувальні групи особливо на кордоні з країною-агресором безпосередньо. Якщо говорити про кордон з Білоруссю, на цьому напрямку ДРГ противника ми не фіксуємо, а от по кордону з Росією, на жаль, ворог намагається використати такі групи особливо по Сумській області.

Також фіксувалися спроби використання ДРГ на Чернігівщині, коли вони заходять на територію України, в першу чергу, звісно, для того, щоб виявити позиції Сил оборони України, але також і для проведення різних атак, які направлені, на жаль, у тому числі й на мирних людей.

Це на додачу до тих обстрілів, які щоденно ворог на цьому напрямку здійснює по території України".

Деталі: Демченко додав, що з початку серпня прикордонні наряди зафіксували близько 500 обстрілів України, які ворог здійснює зі своєї території, використовуючи різноманітне озброєння.

Теми: диверсантиПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
диверсанти
У Севастополі диверсанти підірвали склад боєприпасів – ГУР
Сили оборони відбили напад російської ДРГ на Сумщині – прикордонники
У Польщі викрили агентів РФ, які збиралися підривати потяги з допомогою для України – ЗМІ
Останні новини
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
Усі новини...
Реклама: