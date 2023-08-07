Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники розповіли, на яких ділянках ворог засилає найбільше ДРГ

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 серпня 2023, 12:54
Прикордонники розповіли, на яких ділянках ворог засилає найбільше ДРГ
ілюстративне фото ДПСУ

Державна прикордонна служба наразі не фіксує ворожих ДРГ на кордоні з Білоруссю, однак вони є на кордонах з РФ у Сумській та Чернігівській областях.

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ми бачимо, що ворог намагається використовувати диверсійно-розвідувальні групи особливо на кордоні з країною-агресором безпосередньо. Якщо говорити про кордон з Білоруссю, на цьому напрямку ДРГ противника ми не фіксуємо, а от по кордону з Росією, на жаль, ворог намагається використати такі групи особливо по Сумській області.

Також фіксувалися спроби використання ДРГ на Чернігівщині, коли вони заходять на територію України, в першу чергу, звісно, для того, щоб виявити позиції Сил оборони України, але також і для проведення різних атак, які направлені, на жаль, у тому числі й на мирних людей.

Реклама:

Це на додачу до тих обстрілів, які щоденно ворог на цьому напрямку здійснює по території України".

Деталі: Демченко додав, що з початку серпня прикордонні наряди зафіксували близько 500 обстрілів України, які ворог здійснює зі своєї території, використовуючи різноманітне озброєння.

Теми: диверсантиПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

відеоМорпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Усі новини...
диверсанти
У Севастополі диверсанти підірвали склад боєприпасів – ГУР
Сили оборони відбили напад російської ДРГ на Сумщині – прикордонники
У Польщі викрили агентів РФ, які збиралися підривати потяги з допомогою для України – ЗМІ
Останні новини
22:39
"Посольський ліфт": Кулеба відібрав перших 16 кандидатів у посли на відкритому конкурсі
22:29
Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
22:21
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
22:15
Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"
21:59
Економічні новини 16 серпня: тимчасовий морський коридор, БЕБ просить в уряду грошей
21:47
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
21:38
фото На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
21:23
Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський
21:05
Тимчасовий коридор: у Мінагро розповіли про головні завдання після виходу першого судна
20:56
фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху
Усі новини...
Реклама: