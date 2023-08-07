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Німецький парламент досяг консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет — депутат

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 7 серпня 2023, 13:10
Німецький парламент досяг консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет — депутат
Фото: Getty Images

Голова постійної делегації ВРУ в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв повідомив, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus, які б’ють на 500 км.

Джерело: Чернєв у Facebook, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Щойно мої друзі з Бундестагу повідомили мені, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus".

Деталі: За його словами, ці ракети б'ють на 500 кілометрів і здатні накривати всі окуповані території, включно з південним берегом Криму, додав він.

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"Тривалий час ми працювали з німецькими парламентарями, щоб сформувати групу підтримки, і ось, нарешті, крига скресла", – підкреслив нардеп.

Він додав, що очікує на офіційне рішення з Німеччини.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Наприкінці травня Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів. Однак з того часу постійно отримувала відмову, попри рішення Британії та Франції поставити далекобійні ракети.
  • Напередодні врешті з владної Соціал-демократичної партії Німеччини пролунали заклики надати Україні ракети Taurus.

Теми: НімеччиназброяУкраїнавійна
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