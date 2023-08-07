Німецький парламент досяг консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет — депутат
Голова постійної делегації ВРУ в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв повідомив, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus, які б’ють на 500 км.
Джерело: Чернєв у Facebook, передає "Європейська правда"
Пряма мова: "Щойно мої друзі з Бундестагу повідомили мені, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus".
Деталі: За його словами, ці ракети б'ють на 500 кілометрів і здатні накривати всі окуповані території, включно з південним берегом Криму, додав він.
"Тривалий час ми працювали з німецькими парламентарями, щоб сформувати групу підтримки, і ось, нарешті, крига скресла", – підкреслив нардеп.
Він додав, що очікує на офіційне рішення з Німеччини.
Що було раніше:
- Наприкінці травня Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів. Однак з того часу постійно отримувала відмову, попри рішення Британії та Франції поставити далекобійні ракети.
- Напередодні врешті з владної Соціал-демократичної партії Німеччини пролунали заклики надати Україні ракети Taurus.