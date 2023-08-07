Німецький парламент досяг консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет — депутат

Голова постійної делегації ВРУ в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв повідомив, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus, які б’ють на 500 км.

Джерело: Чернєв у Facebook, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Щойно мої друзі з Бундестагу повідомили мені, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus".

Деталі: За його словами, ці ракети б'ють на 500 кілометрів і здатні накривати всі окуповані території, включно з південним берегом Криму, додав він.

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"Тривалий час ми працювали з німецькими парламентарями, щоб сформувати групу підтримки, і ось, нарешті, крига скресла", – підкреслив нардеп.

Він додав, що очікує на офіційне рішення з Німеччини.

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