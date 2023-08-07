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Затримали пособницю окупантів: готувала удар росіян по маршруту поїздки Зеленського − СБУ

Ірина БалачукПонеділок, 7 серпня 2023, 13:20
Затримали пособницю окупантів: готувала удар росіян по маршруту поїздки Зеленського − СБУ
Фото СБУ

Служба безпеки України заявила, що затримала російську інформаторку, яка готувала повітряний удар росіян по Миколаївщині під час візиту президента Володимира Зеленського.  

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "Служба безпеки затримала інформаторку спецслужб РФ, яка напередодні нещодавньої робочої поїздки президента України в Миколаївську область збирала розвіддані про запланований візит.

Насамперед зловмисниця намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту глави держави на території області".

Деталі: СБУ заявила, що спрацювала на випередження − завчасно здобула інформацію про розвідувально-підривну діяльність фігурантки і подбала про додаткові заходи безпеки під час візиту Зеленського.

Повідомляється, що надалі силовики продовжили документувати злочинні дії ворожої поплічниці, щоб отримати нові дані про її російських "кураторів" і отримані завдання.

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Зокрема, з’ясували, що ворожа інформаторка мала завдання виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова.
 
Співробітники СБУ затримали жінку "на гарячому" під час спроби передачі розвідданих загарбникам. 



За даними слідства, зловмисницею виявилась мешканка Очакова, яка була колишньою продавчинею у військовій крамниці на території однієї із військових частин регіону.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Затриманій обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

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Теми: СБУРосіявійнаарешт
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