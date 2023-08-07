За вбивство в центрі Києва 9 років тюрми отримав іноземець із санкційного списку РНБО
За вбивство у центрі столиці до 9 років тюрми засудили іноземця, який перебуває під санкціями РНБО.
Джерело: Київська міська прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах
Дослівно: "За підтримання публічного обвинувачення Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва громадянина Республіки Казахстан засуджено за умисне вбивство.
Йому призначено покарання – 9 років позбавлення волі".
Деталі: За даними джерела УП, йдеться про 42-річного Нажмудіна Газієва.
Злочин стався 26 жовтня 2020 року біля ресторану на вулиці Златоустівській у Шевченківському районі Києва.
Прокурор у суді довів, що обвинувачений, перебуваючи в приміщенні ресторану у стані алкогольного сп’яніння, вступив у конфлікт із потерпілим.
Між чоловіками розпочалася бійка, під час якої обвинувачений завдав потерпілому ножем не менше чотирьох ударів у ділянки тіла, де розташовані життєво важливі магістральні артерії.
Внаслідок отриманих поранень 31-річний чоловік загинув. Нападник з місця події втік, проте невдовзі був затриманий правоохоронцями.
Крім того, відносно обвинуваченого у 2021 році рішенням РНБО застосовано обмежувальні заходи (санкції) як до особи, яка перебуває у списку кримінальних авторитетів.
До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.