Залужний доповів Зеленському про події на фронті: Напружені операції

Президент Володимир Зеленський провів щоденне селекторне засідання, на якому обговорювались питання щодо ситуації на фронті, планів росіян, постачання боєприпасів та продовження "зернового коридору".

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Щоденний селектор. Заслухали доповідь головкома Залужного про ситуацію на фронті: напружені оборонні та наступальні операції".

Деталі: Президент повідомив, що міноборони відзвітувало про надходження техніки та боєприпасів, а також про календар постачання на близьку й середню перспективу, мінстратпром – про власне виробництво. "Ліквідовуємо бюрократичні барʼєри", - підкреслив президент.

Реклама:

Курім того, розвідки, ГУР і СЗР, довели до відома дані, отримані з Росії. "Розуміємо найближчі плани ворога", -зазначив Зеленський.

Голова СБУ Малюк відзвітував про боротьбу зі зрадниками в Україні.

Також обговорювались російські обстріли цивільних об’єктів і дії з ліквідації наслідків та з допомоги людям.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, готуються до виконання деякі рішення ставки головнокомандувача щодо продовження "зернового коридору".