Залужний доповів Зеленському про події на фронті: Напружені операції
Президент Володимир Зеленський провів щоденне селекторне засідання, на якому обговорювались питання щодо ситуації на фронті, планів росіян, постачання боєприпасів та продовження "зернового коридору".
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова: "Щоденний селектор. Заслухали доповідь головкома Залужного про ситуацію на фронті: напружені оборонні та наступальні операції".
Деталі: Президент повідомив, що міноборони відзвітувало про надходження техніки та боєприпасів, а також про календар постачання на близьку й середню перспективу, мінстратпром – про власне виробництво. "Ліквідовуємо бюрократичні барʼєри", - підкреслив президент.
Курім того, розвідки, ГУР і СЗР, довели до відома дані, отримані з Росії. "Розуміємо найближчі плани ворога", -зазначив Зеленський.
Голова СБУ Малюк відзвітував про боротьбу зі зрадниками в Україні.
Також обговорювались російські обстріли цивільних об’єктів і дії з ліквідації наслідків та з допомоги людям.
Крім того, готуються до виконання деякі рішення ставки головнокомандувача щодо продовження "зернового коридору".