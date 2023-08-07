У Києві зафіксували температурний рекорд

У столиці зафіксували температурний рекорд − ніч на 6 серпня виявилась найтеплішою з 2010 року.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook

Дослівно обсерваторія: "За даними спостережень,… ніч на 6 серпня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,2°С".

Деталі: Зазначається, що попереднє рекордне значення +21°С було зафіксоване у 2010 році.

Реклама: