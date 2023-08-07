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У Києві зафіксували температурний рекорд

Ірина БалачукПонеділок, 7 серпня 2023, 13:46
У Києві зафіксували температурний рекорд
Фото УП

У столиці зафіксували температурний рекорд − ніч на 6 серпня виявилась найтеплішою з 2010 року.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook

Дослівно обсерваторія: "За даними спостережень,… ніч на 6 серпня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,2°С".

Деталі: Зазначається, що попереднє рекордне значення +21°С було зафіксоване у 2010 році.

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Теми: Київпогода
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