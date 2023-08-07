ССО показали, як FPV-дрон росіян намагається влучити по евакуаційному авто
Понеділок, 7 серпня 2023, 14:25
Сили спецоперацій ЗСУ показали кадри евакуації пораненого побратима з поля бою, якій намагалися завадити окупанти.
Джерело: пресслужба ССО
Дослівно: "Запорізький напрямок.
У момент евакуації пораненого побратима воїнами ССО України FPV-дрон противника намагається влучити в авто наших операторів".
Деталі: Як уточнили УП в пресслужбі ССО, попри підступні дії ворога евакуацію вдалося завершити успішно.