Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ССО показали, як FPV-дрон росіян намагається влучити по евакуаційному авто

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 серпня 2023, 14:25
ССО показали, як FPV-дрон росіян намагається влучити по евакуаційному авто
скриншот

Сили спецоперацій ЗСУ показали кадри евакуації пораненого побратима з поля бою, якій намагалися завадити  окупанти.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Запорізький напрямок.

У момент евакуації пораненого побратима воїнами ССО України FPV-дрон противника намагається влучити в авто наших операторів".

Реклама:

Деталі: Як уточнили УП в пресслужбі ССО, попри підступні дії ворога евакуацію вдалося завершити успішно.

Теми: ССОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

відеоМорпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Усі новини...
ССО
Зеленський розповів, у яких операціях брали участь воїни ССО
Зеленський приїхав на передову до ССО
"Повзи - будеш жити": на півдні ССО взяли в полон "зеків", яким РФ обіцяла амністію
Останні новини
22:39
"Посольський ліфт": Кулеба відібрав перших 16 кандидатів у посли на відкритому конкурсі
22:29
Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
22:21
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
22:15
Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"
21:59
Економічні новини 16 серпня: тимчасовий морський коридор, БЕБ просить в уряду грошей
21:47
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
21:38
фото На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
21:23
Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський
21:05
Тимчасовий коридор: у Мінагро розповіли про головні завдання після виходу першого судна
20:56
фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху
Усі новини...
Реклама: