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ССО показали, як FPV-дрон росіян намагається влучити по евакуаційному авто

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 серпня 2023, 14:25
ССО показали, як FPV-дрон росіян намагається влучити по евакуаційному авто
скриншот

Сили спецоперацій ЗСУ показали кадри евакуації пораненого побратима з поля бою, якій намагалися завадити  окупанти.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Запорізький напрямок.

У момент евакуації пораненого побратима воїнами ССО України FPV-дрон противника намагається влучити в авто наших операторів".

Деталі: Як уточнили УП в пресслужбі ССО, попри підступні дії ворога евакуацію вдалося завершити успішно.

Теми: ССОвійна
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