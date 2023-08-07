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Росія відреагувала на зустріч у Джидді: образилась, що без неї

Станіслав ПогоріловПонеділок, 7 серпня 2023, 15:07
Росія відреагувала на зустріч у Джидді: образилась, що без неї
Фото: Getty Images

МЗС Росії прокоментувало результати зустрічі у місті Джидда Саудівської Аравії щодо української "формули мира", вказавши, що Кремль не сприймає будь-які переговори без участі країни-агресора та хоче, щоб Україна припинила спротив російському вторгненню.

Джерело: пропагандисти "РИА "Новости" з посиланням на речника МЗС Марію Захарову, ВВС

Пряма мова Захарової: "Ми переконані, що справді всеосяжне, стале і справедливе врегулювання можливе тільки в тому разі, якщо київський режим припинить бойові дії і терористичні атаки (так в Росії називають удари у відповідь ЗСУ – ред.), а його західні спонсори - накачування ЗСУ озброєннями".

Деталі: Росію не задовольняє жоден із 10 пунктів "формули миру", бо вони наче не спрямовані на те, щоб Росія припинила війну. У Кремлі розглядають "формулу миру" як "безглуздий ультиматум Росії, спрямований на затягування бойових дій".

Також Кремль образився через те, що саму Росію не позвали на саміт. "Без участі Росії та врахування її інтересів жодні зустрічі з тематики української кризи не мають ані найменшої доданої вартості", - заявила Захарова.

Передісторія: 

  • У вихідні 5-6 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) відбулася зустріч радників лідерів держав щодо української "формули миру", на ній були представлені 42 країни. За словами голови ОФісу президента Андрія Єрмака, вона стала кроком до реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною.
  • У Джидді українська делегація також провела низку двосторонніх зустрічей з обговоренням деталей реалізації мирних ініціатив.
  • Європейські посадовці назвали контруктивною участь Китаю у зустрічі радників лідерів держав щодо української "формули миру" в Джидді.
  • У межах зустрічі в Джидді керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустрічі з очільниками понад 30 делегацій.

Теми: РосіямирвійнаУкраїна
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