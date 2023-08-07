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Окупанти відкрили продуктовий магазин у морзі Маріуполя – міськрада

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 серпня 2023, 15:35
Окупанти відкрили продуктовий магазин у морзі Маріуполя – міськрада
фото з Telegram

В тимчасово окупованому Маріуполі у будівлі, куди раніше росіяни звозили трупи, відкрили магазин.

Джерело: Маріупольська міська рада з посиланням на місцеві пабліки окупованого росіянами міста

Деталі: Як повідомляють у пабліках, у Лівобережному районі окупованого Маріуполя відкрили продуктовий супермаркет. Саме цю будівлю, під час окупації міста, росіяни перетворили на імпровізований "морг".

Тисячі вбитих ними ж маріупольців, чиї тіла були не поховані під руїнами будинків, у парках чи дворах, загарбники звозили у це місце. Морг було ліквідовано у серпні 2022 року. А через рік у будівлі облаштували супермаркет і тепер тут зберігають продукти харчування.

 

Дослівно: "Російський цинізм, просто бізнес та відсутність й натяку на мораль. Повна зневага до тисяч вбитих маріупольців та родин, які втратили рідних".

Теми: Маріупольокупація
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