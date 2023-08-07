США вже допомогли Україні на понад 66 млрд доларів — ЗМІ
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати виділили понад 66 мільярдів доларів загальної допомоги Києву, експерти розглядають цю суму як масштабну інвестицію в союзника США.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Washington Post
Деталі: Як зазначає видання, це більше, ніж США надають у вигляді допомоги будь-якій іншій країні. Понад 43 мільярди доларів було виділено Києву як військова допомога, що складає 65% від загальної суми.
Вашингтон надав 23,5 млрд доларів безпосередньо на зброю та спорядження, 18 млрд — на іншу допомогу (навчання, консультування, логістику та обладнання), 1,5 млрд — на гранти та позики іншим країнам для закупівлі озброєння та техніки.
Ще 20,5 млрд доларів США виділили на підтримку бюджету України, а понад 2,6 млрд – на підтримку переміщених осіб, біженців, та інших вразливих верств населення в країні та за її межами.
"Експерти розглядають цю суму як масштабну інвестицію в союзника Сполучених Штатів, якої не бачили принаймні з часів Другої світової війни", – пишуть автори матеріалу.
Ця сума значно перевищила двосторонню підтримку інших союзників США, в тому числі Ізраїлю (8,6 млрд), Йорданії (3,3 млрд) та Єгипту (2,9 млрд), які є одними з найбільших одержувачів американської допомоги.
Що було раніше:
- Раніше повідомлялося, що на початку цього тижня США можуть оголосити про передачу Україні нового пакета військової допомоги.
- Двома тижнями раніше Міністерство оборони США оголосило про надання Україні чергового пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів.
- Попередній пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів Сполучені Штати оголосили 7 липня. До його складу вперше увійшли касетні боєприпаси.