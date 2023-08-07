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США вже допомогли Україні на понад 66 млрд доларів — ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 7 серпня 2023, 15:47
США вже допомогли Україні на понад 66 млрд доларів — ЗМІ
Фото: Getty Images

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати виділили понад 66 мільярдів доларів загальної допомоги Києву, експерти розглядають цю суму як масштабну інвестицію в союзника США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Washington Post

Деталі: Як зазначає видання, це більше, ніж США надають у вигляді допомоги будь-якій іншій країні. Понад 43 мільярди доларів було виділено Києву як військова допомога, що складає 65% від загальної суми.

Вашингтон надав 23,5 млрд доларів безпосередньо на зброю та спорядження, 18 млрд — на іншу допомогу (навчання, консультування, логістику та обладнання), 1,5 млрд — на гранти та позики іншим країнам для закупівлі озброєння та техніки.

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Ще 20,5 млрд доларів США виділили на підтримку бюджету України, а понад 2,6 млрд – на підтримку переміщених осіб, біженців, та інших вразливих верств населення в країні та за її межами.

"Експерти розглядають цю суму як масштабну інвестицію в союзника Сполучених Штатів, якої не бачили принаймні з часів Другої світової війни", – пишуть автори матеріалу.

Ця сума значно перевищила двосторонню підтримку інших союзників США, в тому числі Ізраїлю (8,6 млрд), Йорданії (3,3 млрд) та Єгипту (2,9 млрд), які є одними з найбільших одержувачів американської допомоги.

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Теми: СШАУкраїнавійнадопомога Україні
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