У турецькому порту біля Стамбула прогримів вибух, є постраждалі

У порту турецького міста Деріндже на північному заході країни близько 14.40 стався вибух, постраждали люди.

Джерело: "Європейска правда" з посиланням на видання Hurriyet

Деталі: Звук вибуху чули в усіх куточках міста, в районі порту можна побачити хмари диму.

Фото: Hurriyet

За даними турецьких ЗМІ, вибух стався в одному з силосів з пшеницею в момент розвантаження зерна одним із суден.

Як повідомляє портал NTV, за попередніми даними, від вибуху постраждали 5 осіб.

На місце події направили велику кількість пожежників і бригад швидкої допомоги.

Мер Деріндже Зекі Акгюль зробив заяву з приводу вибуху: "Коли близько 14.40 стався вибух, ми вирушили на місце події. Ми виявили вибух у силосах ТМО. Зараз працюють бригади надзвичайних служб. Стан постраждалих не важкий, у них незначні травми".

За його словами, територія з елеваторами розташована близько до порту, але не має ніякого зв'язку з ним.

Точні причини вибуху поки невідомі, однак висловлюються припущення, що його міг спричинити стиснений газ у зерносховищі.

Що було раніше: П'ятеро людей отримали поранення внаслідок вибуху в житловому будинку в Парижі, який стався 5 серпня вдень.