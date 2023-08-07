Росія тероризує Нікополь – загинув чоловік, ше один постраждав

7 серпня місто Нікополь у Дніпропетровській області зазнає інтенсивних обстрілів, внаслідок яких одна людина загинула і ще одна постраждала.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Від самого ранку агресор тероризує Нікополь. Гатить по місту з важкої артилерії. На жаль, ворожі атаки вкотре закінчилися трагедією. Загинув 36-річний чоловік…Ще один мешканець міста постраждав. Йому 68 років. Стан задовільний, тож лікуватиметься вдома".

Нікополь знову під обстрілами Фото голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegam

Деталі: Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто. Побито газопровід і лінії електропередач, додав Лисак.

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Наслідки обстрілів Нікополя 07.08.2023 Фото голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegam