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Росія тероризує Нікополь – загинув чоловік, ше один постраждав

Олена РощінаПонеділок, 7 серпня 2023, 16:11
Росія тероризує Нікополь – загинув чоловік, ше один постраждав
У Нікополі обстрілом пошкоджено будинки й авто, фото Дніпропетровської ОВА

7 серпня місто Нікополь у Дніпропетровській області зазнає інтенсивних обстрілів, внаслідок яких одна людина загинула і ще одна постраждала. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Від самого ранку агресор тероризує Нікополь. Гатить по місту з важкої артилерії. На жаль, ворожі атаки вкотре закінчилися трагедією. Загинув 36-річний чоловік…Ще один мешканець міста постраждав. Йому 68 років. Стан задовільний, тож лікуватиметься вдома".

 
Нікополь знову під обстрілами
Фото голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegam

Деталі: Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто. Побито газопровід і лінії електропередач, додав Лисак. 

 
Наслідки обстрілів Нікополя 07.08.2023
Фото голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegam

Теми: НікопольДніпропетровська областьобстрілвійна
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