Мобілізований з епілепсією помер у військовій частині: розслідує прокуратура

Прокурори перевіряють обставини мобілізації та надання медичної допомоги мешканцю селища Ширяєво Одеської області, який помер після прибуття до військової частини.

Джерело: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, глава Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Дослівно: "Розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом смерті 01.08.2023 о 22 год. військовослужбовця однієї з військових частин Миколаївщини, під час якого встановлюються фактичні причини смерті останнього в день прибуття у розташування військової частини.

Також, Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону України розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України щодо можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб Березівського ТЦК та СП Одеської області.

Під час досудового розслідування слідчі перевіряють законність призову на військову службу громадянина з урахуванням стану його здоров’я.

Деталі: Ймовірно чоловіка призвали по мобілізації з вадами здоров’я.

Крім того, Миколаївською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону розпочато кримінальне провадження за ознаками можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб медичної служби однієї з військових частин Миколаївщини.

Повідомляється, що під час досудового розслідування слідчі перевіряють своєчасність надання військовослужбовцю кваліфікованої невідкладної медичної допомоги після нападу епілепсії.

Очільник ОВА Олег Кіпер у своєму зверненні через соцмережі зазначив, що у нього, так само, як і у суспільства, виникло багато запитань "чому?" до тих службових осіб, які прийняли це фатальне рішення. "Але як очільник ОВА я маю дочекатися офіційних результатів слідства і правової оцінки дій службових осіб Березівського ТЦК, які проводить Спеціалізована військова прокуратура Одеської області у рамках кримінального провадження", - наголосив Кіпер.



Пряма мова: "Я переконаний, що усі винні мають бути покарані. Публічно. Співчуваю рідним і близьким Бориса. На жаль, цю непоправну втрату не компенсує навіть покарання винних".

Що передувало: Про смерть чоловіка на ім'я Борис повідомили місцеві пабліки. Повідомлялося, що військкоми мобілізували людину з інвалідністю з дитинства. Пізніше у військовій частині у нього стався напад епілепсії і він помер.

У коментарі виданню "Інтент" начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснила, що документи про те, що чоловік здоровий та придатний до військової служби, ТЦК отримав від медиків лікарні, де він проходив медичну комісію.

Повідомлялося, що територіальний центр комплектації та соціальної підтримки в Ширяєво коментувати обставини смерті місцевого мешканця відмовився.