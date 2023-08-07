Військком побив до втрати свідомості підлеглого: ДБР оголосило підозру

На Полтавщині працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який разом із двома іншими військовими побив до втрати свідомості підлеглого.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За даними слідства, керівник районного ТЦК мав особисту неприязнь до потерпілого, бо той відкрито говорив про різні конфлікті ситуації, які були в колективі. Аби "прикрити рота" підлеглому, військком вирішив провести "виховну роботу".

Посадовець взяв із собою головного сержанта та солдата, безпосереднім керівником яких був потерпілий. На двох автомобілях близько опівночі вони під’їхали до будинку потерпілого та викликали його по телефону на розмову.

Коли чоловік вийшов із будинку, його оточили та після словесної перепалки почали бити. Більшість ударів прийшлася в тулуб та голову. Чоловіка били, навіть коли він упав на землю.

Потерпілий на деякий час втратив свідомість, а коли кривдники поїхали, ледве зміг зайти до своєї квартири. "Швидку" для військового викликали сусіди, коли побачили його в безпорадному стані.

У лікарні йому діагностувати численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та надірване вухо.

Керівнику районного ТЦК, а також ще одному учаснику побиття нині повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень та погрозу або насильство щодо начальника.

Вирішується питання повідомлення про підозру третьому учаснику побиття.

Як уточнили "Українській правді" у пресслужбі ДБР, вищевказаний інцидент мав місце ще в березні, весь цей час правоохоронці збирали доказову базу, щоб підозра була обгрунтованою.