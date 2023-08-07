Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Військком побив до втрати свідомості підлеглого: ДБР оголосило підозру

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 серпня 2023, 17:28
Військком побив до втрати свідомості підлеглого: ДБР оголосило підозру
фото ДБР

На Полтавщині працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який разом із двома іншими військовими побив до втрати свідомості підлеглого.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За даними слідства, керівник районного ТЦК мав особисту неприязнь до потерпілого, бо той відкрито говорив про різні конфлікті ситуації, які були в колективі. Аби "прикрити рота" підлеглому, військком вирішив провести "виховну роботу".

Посадовець взяв із собою головного сержанта та солдата, безпосереднім керівником яких був потерпілий. На двох автомобілях близько опівночі вони під’їхали до будинку потерпілого та викликали його по телефону на розмову.

Реклама:

Коли чоловік вийшов із будинку, його оточили та після словесної перепалки почали бити. Більшість ударів прийшлася в тулуб та голову. Чоловіка били, навіть коли він упав на землю.

Потерпілий на деякий час втратив свідомість, а коли кривдники поїхали, ледве зміг зайти до своєї квартири. "Швидку" для військового викликали сусіди, коли побачили його в безпорадному стані.

У лікарні йому діагностувати численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та надірване вухо.

ВІДЕО ДНЯ

Керівнику районного ТЦК, а також ще одному учаснику побиття нині повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень та погрозу або насильство щодо начальника.

Вирішується питання повідомлення про підозру третьому учаснику побиття.

Як уточнили "Українській правді" у пресслужбі ДБР, вищевказаний інцидент мав місце ще в березні, весь цей час правоохоронці збирали доказову базу, щоб підозра була обгрунтованою.

Теми: ДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

відеоМорпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Усі новини...
ДБР
Дубінський знову прибув на допит, намагається ввести слідство в оману – джерела
ДБР затримало начальника одного з військкоматів Києва: підробка документів для ухилянтів
У помічника нардепа Дубінського йдуть обшуки – джерело
Останні новини
22:39
"Посольський ліфт": Кулеба відібрав перших 16 кандидатів у посли на відкритому конкурсі
22:29
Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
22:21
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
22:15
Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"
21:59
Економічні новини 16 серпня: тимчасовий морський коридор, БЕБ просить в уряду грошей
21:47
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
21:38
фото На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
21:23
Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський
21:05
Тимчасовий коридор: у Мінагро розповіли про головні завдання після виходу першого судна
20:56
фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху
Усі новини...
Реклама: