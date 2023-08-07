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Митрополита УПЦ МП засудили до 5 років тюрми за виправдання розв'язаної Росією війни

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 серпня 2023, 18:05
Митрополита УПЦ МП засудили до 5 років тюрми за виправдання розв'язаної Росією війни
фото СБУ

За публічне виправданння російської збройної агресії проти України очільника Тульчинської єпархії УПЦ МП у Вінницькій  області Іонафана засудили до 5 років позбавлення волі.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зазначається, що суд підтвердив доказову базу, зібрану спецслужбою, і призначив клірику відповідне покарання.

Згідно з матеріалами слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України.

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На одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.

Ініційована СБУ експертиза вилучених під час обшуків матеріалів (прокремлівських агіток і літератури) підтвердила факти незаконної діяльності митрополита.

Служба безпеки передала обвинувальний вирок до суду щодо очільника Тульчинської єпархії УПЦ МП у січні.

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Теми: УПЦ МПСБУ
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