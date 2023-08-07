Митрополита УПЦ МП засудили до 5 років тюрми за виправдання розв'язаної Росією війни

За публічне виправданння російської збройної агресії проти України очільника Тульчинської єпархії УПЦ МП у Вінницькій області Іонафана засудили до 5 років позбавлення волі.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зазначається, що суд підтвердив доказову базу, зібрану спецслужбою, і призначив клірику відповідне покарання.

Згідно з матеріалами слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України.

На одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.

Ініційована СБУ експертиза вилучених під час обшуків матеріалів (прокремлівських агіток і літератури) підтвердила факти незаконної діяльності митрополита.

Служба безпеки передала обвинувальний вирок до суду щодо очільника Тульчинської єпархії УПЦ МП у січні.