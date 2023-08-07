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У Білорусі суд визнав фото президента Польщі "пропагандою екстремізму"

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 7 серпня 2023, 18:26
У Білорусі суд визнав фото президента Польщі пропагандою екстремізму
Фото: Правозахисний центр "Вясна"

Суд білоруського міста Рогачов у Гомельській області склав протокол про "екстремістську діяльність" на активіста Дзяниса Дашкевича через фото президента Польщі Анджея Дуди на тлі біло-червоно-білого прапора.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

Деталі: Черговий протокол на Дашкевича, який уже рік живе в Польщі, склали ще 31 липня. Згідно з документом, активіст розміщував на місцевому сайті "Рогачов. Онлайн" "інформаційну продукцію, що пропагує екстремістську діяльність".

Як приклад у протоколі вказаний передрук статті Reuters "Президент Анджей Дуда провів консультації з прем’єр-міністром і головою Міноборони". Для ілюстрації публікації Дашкевич використав фотографію Дуди на тлі біло-червоно-білого прапора.

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Дашкевич розповів "Радіо Свобода", що поліція продовжує складати на нього протоколи, хоча там знають, що він уже виїхав за межі Білорусі.

"Перед цим звітом здійснили "перевірку житла", шукали техніку. Нічого не знайдено. Розпитували родичів: де саме я живу, хто ще працює на сайті "Рогачов. Онлайн". Вони пішли не лише до моїх родичів та друзів, а й до підприємців, які до 2020 року рекламувалися на нашому сайті", – додав активіст.

Він каже, що не розуміє, як президент Польщі може "пропагувати екстремістську діяльність", і вважає, що на нього тиснуть на замовлення "місцевого ідеолога Наталії Прус".

ВІДЕО ДНЯ

Біло-червоно-білий стяг був державним прапором Білоруської Народної Республіки у 1918 році та Республіки Білорусь у 1991-1995 роки. На референдумі 1995-го його позбавили статусу державного символа й замінили на червоно-зелений стяг.

Біло-червоно-білий стяг став активно використовуватись білоруською опозицією та протестувальниками, надто після сфальшованих президентських виборів 2020 року. Офіційний Мінськ розцінює демонстрацію цього стягу як акти "вандалізму".

Теми: БілорусьПольщаДуда
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