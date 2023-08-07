Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Туреччині зросла кількість постраждалих від вибуху в порту

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 7 серпня 2023, 18:55
У Туреччині зросла кількість постраждалих від вибуху в порту
Фото: Daily Sabah

Внаслідок вибуху в порту на північному заході Туреччини в понеділок отримали поранення щонайменше 12 осіб.

Джерело: "Європейська правда", повідомляє AP.

Деталі: Початкове розслідування показало, що вибух стався через "стиснення пшеничного пилу під час переміщення пшениці з судна до силосу", заявив Седдар Явуз, губернатор провінції Коджаелі.

Він додав, що вибух на об'єкті Турецької зернової ради (TMO) все ще розслідується.

Мер Коджаелі Тахір Буюкакін повідомив, що троє постраждалих були госпіталізовані у важкому стані.

Міністерство транспорту заявило, що жодне судно не постраждало.

Як повідомлялося, вибух у порту Деріндже пролунав у понеділок близько 14.40.

Спочатку повідомлялося про 5 постраждалих.

Теми: Туреччинавибухжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Туреччина
У турецькому порту біля Стамбула прогримів вибух, є постраждалі
Путін домовився з Ердоганом про візит до Туреччини, також обговорили "зернову угоду"
На околицях Стамбула закрили пляж через 28 нерозірваних снарядів
Останні новини
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
Усі новини...
Реклама: