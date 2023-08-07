У Туреччині зросла кількість постраждалих від вибуху в порту

Внаслідок вибуху в порту на північному заході Туреччини в понеділок отримали поранення щонайменше 12 осіб.

Джерело: "Європейська правда", повідомляє AP.

Деталі: Початкове розслідування показало, що вибух стався через "стиснення пшеничного пилу під час переміщення пшениці з судна до силосу", заявив Седдар Явуз, губернатор провінції Коджаелі.

Він додав, що вибух на об'єкті Турецької зернової ради (TMO) все ще розслідується.

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Мер Коджаелі Тахір Буюкакін повідомив, що троє постраждалих були госпіталізовані у важкому стані.

Міністерство транспорту заявило, що жодне судно не постраждало.

Як повідомлялося, вибух у порту Деріндже пролунав у понеділок близько 14.40.

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Спочатку повідомлялося про 5 постраждалих.