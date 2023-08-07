Польща заявила про нову кампанію із шантажу мігрантами з боку Білорусі та Росії

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік у понеділок заявив, що Росія та Білорусь організовують чергову кампанію з напливу мігрантів до Європейського Союзу через польський кордон з метою дестабілізації регіону.

Джерело: заяву Вонсіка цитує агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

Деталі: Представник польського МВС сказав, що ситуація хоч і "не така хаотична, як два роки тому", але все одно викликає занепокоєння.

Пряма мова: "Ми говоримо про операцію, організовану російськими та білоруськими спецслужбами, яка стає все більш і більш інтенсивною".

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Більше деталей: Керівник Прикордонної служби Польщі Томаш Прага своєю чергою назвав білоруські служби "злочинним угрупованням, яке керує нелегальною міграцією" і "отримує з цього величезні прибутки".

За його словами, лише цього року з Білорусі до Польщі намагались в’їхати 19 тисяч мігрантів, з них чотири тисячі – тільки за червень, тоді як за весь 2022-ий їх було 16 тисяч.

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