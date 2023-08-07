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Польща заявила про нову кампанію із шантажу мігрантами з боку Білорусі та Росії

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 7 серпня 2023, 19:50
Польща заявила про нову кампанію із шантажу мігрантами з боку Білорусі та Росії
Фото: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ОХОРОНИ КОРДОНУ ЛАТВІЇ

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік у понеділок заявив, що Росія та Білорусь організовують чергову кампанію з напливу мігрантів до Європейського Союзу через польський кордон з метою дестабілізації регіону.

Джерело: заяву Вонсіка цитує агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

Деталі: Представник польського МВС сказав, що ситуація хоч і "не така хаотична, як два роки тому", але все одно викликає занепокоєння.

Пряма мова: "Ми говоримо про операцію, організовану російськими та білоруськими спецслужбами, яка стає все більш і більш інтенсивною".

Більше деталей: Керівник Прикордонної служби Польщі Томаш Прага своєю чергою назвав білоруські служби "злочинним угрупованням, яке керує нелегальною міграцією" і "отримує з цього величезні прибутки".

За його словами, лише цього року з Білорусі до Польщі намагались в’їхати 19 тисяч мігрантів, з них чотири тисячі – тільки за червень, тоді як за весь 2022-ий їх було 16 тисяч.

Що передувало:

  • З літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу.
  • Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.
  • З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла. Також регулярно виявляють осіб, які допомагають мігрантам продовжити подорож вглиб ЄС.

Теми: ПольщаБілорусьРосіяміграція
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