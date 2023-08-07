В Запорізькій області 47-ма бригада збила російський ударний гвинтокрил Ка-52
Понеділок, 7 серпня 2023, 20:22
Поблизу Роботиного Запорізької області 47-ма механізована бригада ЗСУ знищила російський ударний гвинтокрил Ка-52 з переносного зенітного ракетного комплексу.
Джерело: повідомлення командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського у Telegram
Пряма мова: "Роботине. Воїни 47-ї бригади знищили російський гвинтокрил Ка-52 з ПЗРК. Чудова робота. Слава героям".