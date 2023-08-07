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В Запорізькій області 47-ма бригада збила російський ударний гвинтокрил Ка-52

Олександр ШумілінПонеділок, 7 серпня 2023, 20:22
В Запорізькій області 47-ма бригада збила російський ударний гвинтокрил Ка-52
Фото ілюстративне

Поблизу Роботиного Запорізької області 47-ма механізована бригада ЗСУ знищила російський ударний гвинтокрил Ка-52 з переносного зенітного ракетного комплексу.

Джерело: повідомлення командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського у Telegram

Пряма мова: "Роботине. Воїни 47-ї бригади знищили російський гвинтокрил Ка-52 з ПЗРК. Чудова робота. Слава героям".

 
скриншот 

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Теми: ЗапоріжжяПовітряні сили ЗСУ
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