РФ вдарила ракетами по Покровську: пошкоджені багатоповерхівки, є загиблий

Російські війська завдали ракетного удару по центру міста Покровськ Донецької області - пошкоджені багатоповерхівки, є щонайменше один загиблий.

Джерело: президент Володимир Зеленський в Telegram, очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram, глава Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram

Пряма мова: "Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці – рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей".

Деталі: Зеленський закликав зупинити російський терор і запевнив, що Росія відповідатиме за свої злочини.

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Російські війська завдали ракетного удару по житловому будинку в місті Покровськ Донецької області pic.twitter.com/BnAnbO1QIx — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 7, 2023

Оновлено: Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про, за попередніми даними, одного загиблого та 7 поранених внаслідок ракетної атаки на Прокровськ.

Пряма мова: “Росіяни завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин. Пошкодили 9-ти та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі.

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фото з телеграм Кириленка

Глава ОП Андрій Єрмак повідомляє про двох загиблих – чоловік та жінка. Чотирьох поранених забрала швидка. Також, за його словами, ворог завдав двох ракетних ударів саме по житловому будинку.

Виправлено: Пізніше Єрмак у Telegram виправив, що підтверджено загибель лише однієї людини.

Кириленко опублікував фото центру міста: