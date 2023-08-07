Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ вдарила ракетами по Покровську: пошкоджені багатоповерхівки, є загиблий

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 7 серпня 2023, 20:27
РФ вдарила ракетами по Покровську: пошкоджені багатоповерхівки, є загиблий
Фото з телеграм кириленка

Російські війська завдали ракетного удару по центру міста Покровськ Донецької області - пошкоджені багатоповерхівки, є щонайменше один загиблий.

Джерело: президент Володимир Зеленський в Telegram, очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram, глава Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram

Пряма мова: "Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці – рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей". 

Деталі: Зеленський закликав зупинити російський терор і запевнив, що Росія відповідатиме за свої злочини.

Оновлено: Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про, за попередніми даними, одного загиблого та 7 поранених внаслідок ракетної атаки на Прокровськ.

Пряма мова: “Росіяни завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин. Пошкодили 9-ти та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі.

Увага! Зберігається загроза повторних атак! Наполегливе прохання до цивільних – спуститися в укриття”.

 
фото з телеграм Кириленка

Глава ОП Андрій Єрмак повідомляє про двох загиблих – чоловік та жінка. Чотирьох поранених забрала швидка. Також, за його словами, ворог завдав двох ракетних ударів саме по житловому будинку.

Виправлено: Пізніше Єрмак у Telegram виправив, що підтверджено загибель лише однієї людини.

Кириленко опублікував фото центру міста:

 
 
 

Теми: ЗеленськийДонецька областьракетний ударжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Блінкен нагадав РФ про її зобов'язання щодо Грузії
Залужний: Ворог намагається штурмами відволікти увагу, в наступі ініціатива за нами
Кулеба, говорячи з Блінкеном, закликав США дати Україні ATACMS
В Запорізькій області 47-ма бригада збила російський ударний гвинтокрил Ка-52
Останні новини
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
Усі новини...
Реклама: