У річницю агресії РФ проти Грузії Зеленський закликав покарати агресора

Президент Володимир Зеленський висловив солідарність із Грузією та підтвердив підтримку її суверенітету в річницю початку російської збройної агресії 2008 року.

Джерело: "Європейська правда", яка посилається на відповідну заяву Зеленського у Twitter

Деталі: "У 15-ту річницю початку збройної агресії РФ проти Грузії висловлюємо солідарність із грузинським народом і рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності цієї країни", – підкреслив голова держави.

"Лише повна деокупація українських та грузинських земель, покарання російського загарбника й відшкодування завданих ним збитків поверне мир і стабільність у Європу та світ", – додав він.

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Раніше з нагоди 15-річчя початку російської збройної агресії проти Грузії висловились європейські лідери, державний секретар США й топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Росія ввела свої війська на територію Грузії 7 серпня 2008 року. За підсумками війни Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією. 26 серпня 2008 року Росія визнала "незалежність" регіонів.

Детальніше про події російсько-грузинської війни читайте у статті, яку "ЄвроПравда" підготувала до десятої річниці: 10 років після війни з Росією. Чого досягла та на що сподівається Грузія. Також дивіться новий влог "ЄвроПравди".