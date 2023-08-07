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У річницю агресії РФ проти Грузії Зеленський закликав покарати агресора

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 7 серпня 2023, 20:51
У річницю агресії РФ проти Грузії Зеленський закликав покарати агресора
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський висловив солідарність із Грузією та підтвердив підтримку її суверенітету в річницю початку російської збройної агресії 2008 року.

Джерело: "Європейська правда", яка посилається на відповідну заяву Зеленського у Twitter

Деталі: "У 15-ту річницю початку збройної агресії РФ проти Грузії висловлюємо солідарність із грузинським народом і рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності цієї країни", – підкреслив голова держави.

"Лише повна деокупація українських та грузинських земель, покарання російського загарбника й відшкодування завданих ним збитків поверне мир і стабільність у Європу та світ", – додав він.

Раніше з нагоди 15-річчя початку російської збройної агресії проти Грузії висловились європейські лідеридержавний секретар США й топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель

Росія ввела свої війська на територію Грузії 7 серпня 2008 року. За підсумками війни Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією. 26 серпня 2008 року Росія визнала "незалежність" регіонів.

Детальніше про події російсько-грузинської війни читайте у статті, яку "ЄвроПравда" підготувала до десятої річниці: 10 років після війни з Росією. Чого досягла та на що сподівається Грузія. Також дивіться новий влог "ЄвроПравди".

Теми: РосіяГрузія
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