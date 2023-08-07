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Росіяни скинули бомби на Харківщину: 2 загиблих, 7 поранених, зокрема рятувальники

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 7 серпня 2023, 22:06
Росіяни скинули бомби на Харківщину: 2 загиблих, 7 поранених, зокрема рятувальники
Фото з телеграм Синєгубова

Російські війська скинули керовані авіабомби на село в Харківській області – двоє цивільних загинули, 7 людей дістали поранення, серед них двоє рятувальників, які потрапили під повторний обстріл.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Близько 19:45 окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району.

За попередніми даними медиків екстреної допомоги, 2 цивільних загинули – жінка близько 45 років та чоловік близько 60 років.

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Госпіталізували до лікувальних установ 2 жінок та 2 чоловіків. Ще одна жінка 62 років отримала медичну допомогу на місці.

Під повторний обстріл окупантів потрапили рятувальники. Постраждали двоє співробітників ДСНС, їх госпіталізували до медичної установи". 

Деталі: Внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі. Екстрені служби працюють на місці та ліквідовують наслідки.

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Теми: Харківська областьжертвиДСНСобстріл
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