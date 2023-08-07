Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: На бахмутському напрямку є важливі успіхи у знищенні ворога

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 7 серпня 2023, 23:37
Зеленський: На бахмутському напрямку є важливі успіхи у знищенні ворога
скрін з відеозвернення Зеленського 7 серпня

Президент Володимир Зеленський відзначив українські підрозділи на бахмутському напрямку, а також повідомив, що там є важливі успіхи в знищенні окупантів.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Фронт. Відзначу бахмутський напрямок. 3-тя і 5-та окремі штурмові бригади, штурмова бригада Національної поліції "Лють", 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни". 

Деталі: Також Зеленский повідомив, що під час ранкової селекторної наради обговорили постачання снарядів, техніки та українське виробництво зброї.

Реклама:

Пряма мова: "Постійно нарощуємо обсяги. І в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. І я дякую за цю силу всім, хто працює зараз саме над українським виробництвом".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийБахмутЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

відеоМорпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Усі новини...
Зеленський
Окупанти били по Покровську "Іскандерами" – Зеленський
РФ вдарила ракетами по Покровську: пошкоджені багатоповерхівки, є загиблий
Залужний доповів Зеленському про події на фронті: Напружені операції
Останні новини
22:39
"Посольський ліфт": Кулеба відібрав перших 16 кандидатів у посли на відкритому конкурсі
22:29
Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
22:21
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
22:15
Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"
21:59
Економічні новини 16 серпня: тимчасовий морський коридор, БЕБ просить в уряду грошей
21:47
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
21:38
фото На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
21:23
Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський
21:05
Тимчасовий коридор: у Мінагро розповіли про головні завдання після виходу першого судна
20:56
фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху
Усі новини...
Реклама: