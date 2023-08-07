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Зеленський: На бахмутському напрямку є важливі успіхи у знищенні ворога

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 7 серпня 2023, 23:37
Зеленський: На бахмутському напрямку є важливі успіхи у знищенні ворога
скрін з відеозвернення Зеленського 7 серпня

Президент Володимир Зеленський відзначив українські підрозділи на бахмутському напрямку, а також повідомив, що там є важливі успіхи в знищенні окупантів.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Фронт. Відзначу бахмутський напрямок. 3-тя і 5-та окремі штурмові бригади, штурмова бригада Національної поліції "Лють", 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни". 

Деталі: Також Зеленский повідомив, що під час ранкової селекторної наради обговорили постачання снарядів, техніки та українське виробництво зброї.

Пряма мова: "Постійно нарощуємо обсяги. І в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. І я дякую за цю силу всім, хто працює зараз саме над українським виробництвом".

Теми: ЗеленськийБахмутЗбройні силивійна
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