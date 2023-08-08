США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн – Reuters

Адміністрація президента Джо Байдена має намір оголосити про виділення $200 млн нової військової допомоги Україні у вже у вівторок, 8 серпня.

Джерело: Reuters із посиланням на американських чиновників

Деталі: Видання зазначає, що адміністрація Байдена починає розподіляти $6,2 млрд коштів, виявлених після того, як через бухгалтерську помилку Пентагону було завищено вартість мільярдної допомоги Україні.

У травні Пентагон оголосив, що помилково визначив вищу, ніж гарантована, вартість американської військової допомоги, коли співробітники використовували "відновлювальну вартість" замість "амортизаційної вартості" для підрахунку боєприпасів, ракет та іншого обладнання на мільярди доларів, відправлених до України.

Reuters пише: Україна потребує зброї, яку можна відправити зі складів США за лічені дні або тижні, щоб продовжувати боротьбу з російським вторгненням – бухгалтерська помилка зіграла на користь Києву, оскільки дозволила відправити більше обладнання.

Початок використання цих виявлених коштів є важливим, оскільки вони є останніми з раніше затверджених Конгресом 25,5 мільярдів доларів США, які адміністрація може використати для відправки військової допомоги з американських запасів у разі надзвичайної ситуації, заявили американські офіційні особи.

Наразі Вашингтон працює над додатковим бюджетним запитом для продовження допомоги Києву, додали чиновники.

Очікуване у вівторок оголошення про виділення 200 мільйонів доларів стане першим траншем з 6,2 мільярдів доларів, які раніше були виділені в рамках повноважень Президента США щодо скорочення військового потенціалу (PDA).

До цього пакету увійдуть, зокрема, обладнання для розмінування, протитанкова зброя TOW і AT4, боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot, ракети керованої системи залпового вогню (GMLRS) і протитанкові ракети Javelin, інше обладнання.

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