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Росіяни били по Сумщині з мінометів і гранатометів, 88 вибухів за добу

Ольга Глущенко Вівторок, 8 серпня 2023, 03:08
Росіяни били по Сумщині з мінометів і гранатометів, 88 вибухів за добу
фото ілюстративне: getty images

Протягом минулого дня ворогом здійснено 11 обстрілів Сумської області, зафіксовано 88 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали 7 населених пунктів у 4 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Середино-Будській, Великописарівській.

По Краснопільській громаді був мінометний обстріл, 32 вибухи.

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По Білопільській громаді росіяни били з гранатомету, 27 вибухів, міномету, 2 вибухи.

У Середино-Будській громаді зафіксовано  мінометний обстріл, 18 вибухів, обстріл з гранатомету, 4 вибухи. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

По Великописарівській громаді був мінометний обстріл, 5 вибухів.

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Теми: Сумська областьобстрілвибух
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