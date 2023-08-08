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Адміністрація Байдена готує запит на додаткове фінансування для України – CNN

Ольга Глущенко Вівторок, 8 серпня 2023, 05:32
Адміністрація Байдена готує запит на додаткове фінансування для України – CNN
прапори США, фото: Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над запитом про додаткове фінансування України, який, ймовірно, буде готовий для розгляду Конгресом цієї осені.

Джерело: начальник відділу закупівель армії Даг Буш, цитує CNN

Деталі: За словами Буша, адміністрація (Байдена – ред.) "працює над пакетом для розгляду Конгресом цієї осені".

Він дода, що деталі ще мають бути визначені Адміністративно-бюджетним управлінням.

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"Але я думаю, що ми матимемо дуже сильні аргументи і, сподіваюсь, отримаємо підтримку Конгресу щодо продовження фінансування – зокрема, для збільшення виробництва боєприпасів і закупівель боєприпасів для підтримки України", – сказав Буш.

Що передувало: Повідомлялося, що Вашингтон має намір оголосити про виділення $200 млн нової військової допомоги Україні у вже у вівторок, 8 серпня.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Міністерство оборони США оголосило про надання Україні чергового пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів.
  • Допомога містить зокрема додаткові боєприпаси для систем Patriot і NASAMS і комплексів HIMARS, зенітні комплекси Stinger, протитанкові комплекси Javelin, 32 бронетранспортер Stryker, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, а також 120-мм та 60-мм мінометні міни.
  • Крім того, у пакеті американської військової допомоги – ракети TOW, безпілотні авіаційні комплекси Hornet, авіаційні ракети Hydra-70, "тактичні аеронавігаційні системи", підривні боєприпаси для подолання перешкод, понад 28 мільйонів набоїв до стрілецької зброї та гранат, прилади нічного бачення та тепловізійні системи, а також запчастини й навчальні боєприпаси.
  • Загальна сума військової допомоги США Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року вже становить понад 43,7 мільярда доларів.
  • Попередній пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів Сполучені Штати оголосили 7 липня. До його складу вперше увійшли касетні боєприпаси.

Теми: СШАБайдендопомога Україні
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