Адміністрація Байдена готує запит на додаткове фінансування для України – CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над запитом про додаткове фінансування України, який, ймовірно, буде готовий для розгляду Конгресом цієї осені.

Джерело: начальник відділу закупівель армії Даг Буш, цитує CNN

Деталі: За словами Буша, адміністрація (Байдена – ред.) "працює над пакетом для розгляду Конгресом цієї осені".

Він дода, що деталі ще мають бути визначені Адміністративно-бюджетним управлінням.

"Але я думаю, що ми матимемо дуже сильні аргументи і, сподіваюсь, отримаємо підтримку Конгресу щодо продовження фінансування – зокрема, для збільшення виробництва боєприпасів і закупівель боєприпасів для підтримки України", – сказав Буш.

Що передувало: Повідомлялося, що Вашингтон має намір оголосити про виділення $200 млн нової військової допомоги Україні у вже у вівторок, 8 серпня.

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