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Південна Корея відклала послаблення обмежень через спалах COVID-19

Ольга Глущенко Вівторок, 8 серпня 2023, 07:12
Південна Корея відклала послаблення обмежень через спалах COVID-19
фото: Getty Images

Південна Корея заявила, що відкладе свій план щодо послаблення всіх видів антивірусних обмежень і повного повернення до допандемічного стану через нещодавній сплеск інфікування COVID-19.

Джерело: представник Корейського агентства з контролю та профілактики захворювань (KDCA), цитує Yonhap

Пряма мова: "Ми збиралися оголосити про плани знизити рівень захворюваності на COVID-19 до 4-го класу і скасувати всі вимоги щодо носіння масок у лікарнях у середу, але графік був відкладений".

"Ми повинні посилити моніторинг, оскільки кількість нових щоденних випадків інфікування зростає вже шість тижнів поспіль".

"Ми розробимо нові графіки після аналізу епідемічної ситуації та ситуації з контролем над захворюваннями, а також після консультацій з експертами".

Деталі: Південна Корея повідомила, що за тиждень з 1 по 7 серпня в середньому щодня реєструвалося 50 388 нових випадків інфікування, що на 10,7 відсотка більше, ніж за попередній тиждень, і це вже шостий тиждень поспіль, коли цей показник зростає.

У середу кількість щоденних інфікувань підскочила до понад 60 000, перевищивши поріг вперше за останні сім місяців.

У KDCA заявили, що кількість нових інфекцій неухильно зростає з четвертого тижня червня, і очікують, що в середині серпня щоденний показник зросте до 76 000.

Теми: Південна КореяCovid-2019карантин
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