Ворог вдарив по Нікополю з важкої артилерії та "Граду": багато пошкоджень

Нікопольський район на Дніпропетровщині за ніч пережив 4 ворожих обстріли з важкої артилерії та "Граду", у Нікополі пошкоджені 2 ліцеї, 12 приватних будинків та інші об’єкти.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "У Нікополі пошкоджені одразу 2 ліцеї. Понівечена адмінбудівля. А ще –12 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, газопровід та 4 лінії електропередач".

Деталі: Також, за словами Лисака, у Покровській громаді снаряди агресора побили енергетичний об'єкт.

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Крім того, вранці російська армія знову обстріляла Нікополь. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.