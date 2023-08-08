Ворог вдарив по Нікополю з важкої артилерії та "Граду": багато пошкоджень
Вівторок, 8 серпня 2023, 07:36
Нікопольський район на Дніпропетровщині за ніч пережив 4 ворожих обстріли з важкої артилерії та "Граду", у Нікополі пошкоджені 2 ліцеї, 12 приватних будинків та інші об’єкти.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак
Пряма мова: "У Нікополі пошкоджені одразу 2 ліцеї. Понівечена адмінбудівля. А ще –12 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, газопровід та 4 лінії електропередач".
Деталі: Також, за словами Лисака, у Покровській громаді снаряди агресора побили енергетичний об'єкт.
Реклама:
Крім того, вранці російська армія знову обстріляла Нікополь. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.