Сили оборони "відмінусували" ще 560 окупантів, гелікоптер і 10 танків ворога

За минулу добу українські захисники знищили ще 560 загарбників, 10 танків, гелікоптер і 19 артсистем ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 250800 (+560) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4254 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 8278 (+8) од,

артилерійських систем – 4996 (+19) од,

РСЗВ – 709 (+0) од,

засобів ППО ‒ 468 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 312 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4158 (+4) од,

крилатих ракет ‒ 1377 (+0) од,

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7460 (+9) од,

спеціальної техніки ‒ 737 (+2) од.

Реклама: