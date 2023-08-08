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Розвідка Британії пояснила, чому Путін хоче дати важку зброю "Росгвардії"

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 8 серпня 2023, 09:14
Розвідка Британії пояснила, чому Путін хоче дати важку зброю Росгвардії
Фото gur.gov.ua

Рішення російського диктатора Володимира Путіна надати у розпорядження "Росгвардії" важку зброю може свідчити про те, що він розглядає цю структуру як одну з основних опор безпеки режиму.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну від 8 серпня

Для довідки: "Росгвардія" налічує близько 200 тисяч службовців та існує у сучасному вигляді з 2016 року, її очолює колишній тілоохоронець Путіна Віктор Золотов. 

4 серпня Володимир Путін підписав закон, який дозволяє надавати важке озброєння "Росгвардії", а приблизно за місяць до цього був заколот ПВК "Вагнер". 

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Британська розвідка наголошує, що попри заяви Золотова, що ця структура "чудово" проявила себе під час заколоту, немає доказів того, що "Росгвардія" вела будь-які ефективні дії проти "Вагнера", хоча це була саме та внутрішньобезпекова загроза, для реагування на яку ця структура була створена. 

"З огляду на те, що Золотов раніше пропонував, щоби важке озброєння включало артилерію та ударні гелікоптери, рішення може означати, що Кремль посилює "Росгвардію" як одну з ключових структур, що має гарантувати безпеку режиму", – зазначають в огляді.

Теми: РосіяПутінВелика Британіярозвідка
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