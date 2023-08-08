Розвідники тестують на фронті новий український безпілотник

Після тилових випробувань новий український БПЛА SpyGun передали для тестування у зону бойових дій.

Джерело: Головне управління розвідки МОУ

Деталі: Безпілотник SpyGun призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати і для коригування вогню, пояснюють у ГУР.

БПЛА створили українські інженери й проєктувальники. Комплекс складається з двох безпілотних літальних апаратів та наземної станції управління.

Завдяки сучасній системі радіокерування з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ літак-розвідник здатен працювати на дальності до 50 кілометрів.

Безпілотник SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дозволяють пленерувати обраним маршрутом з вимкненими двигуном, економлячи заряд акумулятора.

Час польоту без посадки ― 120-160 хв.

Максимальна висота польоту ― 1500 м.

Робоча висота ― 500-600 м.

Швидкість ― 90 км/год.

Камери ― курсова онлайн та GoPro.

Запис фото та відео здійснюється на бортовий носій.

БПЛА SpyGun відносно недорогий та швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що надає "Шпигуну" непомітності в небі під час роботи, зазначають у ГУР.