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Розвідники тестують на фронті новий український безпілотник

Валентина РоманенкоВівторок, 8 серпня 2023, 11:52
Розвідники тестують на фронті новий український безпілотник
фото ГУР МОУ

Після тилових випробувань новий український БПЛА SpyGun передали для тестування у зону бойових дій.

Джерело: Головне управління розвідки МОУ

Деталі: Безпілотник SpyGun призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати і для коригування вогню, пояснюють у ГУР.

БПЛА створили українські інженери й проєктувальники. Комплекс складається з двох безпілотних літальних апаратів та наземної станції управління.

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Завдяки сучасній системі радіокерування з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ літак-розвідник здатен працювати на дальності до 50 кілометрів.

Безпілотник SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дозволяють пленерувати обраним маршрутом з вимкненими двигуном, економлячи заряд акумулятора.

  • Час польоту без посадки ― 120-160 хв.
  • Максимальна висота польоту ― 1500 м.
  • Робоча висота ― 500-600 м.
  • Швидкість ― 90 км/год.
  • Камери ― курсова онлайн та GoPro.

Запис фото та відео здійснюється на бортовий носій.

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БПЛА SpyGun відносно недорогий та швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що надає "Шпигуну" непомітності в небі під час роботи, зазначають у ГУР.

Теми: безпілотникирозвідкавійна
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