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Росія хоче вивозити своє сміття на ТОТ − Спротив

Ірина БалачукВівторок, 8 серпня 2023, 12:35
Росія хоче вивозити своє сміття на ТОТ − Спротив
Фото pixabay.com

Російські загарбники планують вивозити сміття з території Росії на тимчасово окуповані території України, повідомляє Центр національного спротиву.

Джерело: ЦНС

Дослівно Спротив: "Російський уряд опублікував постанову про субсидування закупівель та постачання спеціалізованої техніки. Згідно з документом, Москва планує витратити 1,3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.  

Фактично, окупанти хочуть перетворити тимчасово окуповані українські території на сміттєзвалище для російського сміття. Туди планують вивозити відходи з території РФ".

Деталі: За даними ЦНС, заявлені 1,3 млрд рублів нібито мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку.

Але фактично окупанти будуть використовувати техніку та обладнання, викрадені з українських комунальних підприємств на тимчасово окупованих територіях. А гроші через підставні компанії підуть особисто главі російського уряду Михайлу Мішустіну.

"Росіян не турбує питання цивільного населення на ТОТ і куди буде вивезено сміття. Ключове – встигнути розікрасти кошти до моменту деокупації наших територій", − вважають у ЦНС.

Теми: РосіяокупаціяДонецька областьЛуганська область
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