Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія хоче вивозити своє сміття на ТОТ − Спротив

Ірина БалачукВівторок, 8 серпня 2023, 12:35
Росія хоче вивозити своє сміття на ТОТ − Спротив
Фото pixabay.com

Російські загарбники планують вивозити сміття з території Росії на тимчасово окуповані території України, повідомляє Центр національного спротиву.

Джерело: ЦНС

Дослівно Спротив: "Російський уряд опублікував постанову про субсидування закупівель та постачання спеціалізованої техніки. Згідно з документом, Москва планує витратити 1,3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.  

Фактично, окупанти хочуть перетворити тимчасово окуповані українські території на сміттєзвалище для російського сміття. Туди планують вивозити відходи з території РФ".

Реклама:

Деталі: За даними ЦНС, заявлені 1,3 млрд рублів нібито мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку.

Але фактично окупанти будуть використовувати техніку та обладнання, викрадені з українських комунальних підприємств на тимчасово окупованих територіях. А гроші через підставні компанії підуть особисто главі російського уряду Михайлу Мішустіну.

"Росіян не турбує питання цивільного населення на ТОТ і куди буде вивезено сміття. Ключове – встигнути розікрасти кошти до моменту деокупації наших територій", − вважають у ЦНС.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяокупаціяДонецька областьЛуганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

відеоМорпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Усі новини...
Росія
11 загиблих і майже сотня постраждалих – наслідки російських атак за добу
Україна для ударів по РФ має зброю власного виробництва − Данілов
Розвідка Британії пояснила, чому Путін хоче дати важку зброю "Росгвардії"
Останні новини
22:39
"Посольський ліфт": Кулеба відібрав перших 16 кандидатів у посли на відкритому конкурсі
22:29
Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
22:21
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
22:15
Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"
21:59
Економічні новини 16 серпня: тимчасовий морський коридор, БЕБ просить в уряду грошей
21:47
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
21:38
фото На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
21:23
Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський
21:05
Тимчасовий коридор: у Мінагро розповіли про головні завдання після виходу першого судна
20:56
фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху
Усі новини...
Реклама: