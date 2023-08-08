Силовики просять росіян не палити військкомати: звинувачують "шахраїв з України"
Російське МВС заявляє, що "телефонні шахраї з України" змушують росіян влаштовувати диверсії і теракти.
Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ РФ
Дослівно МВС РФ: "Аферисти починають розмову з потерпілими, використовуючи стандартні прийоми: повідомляють про нібито підозрілі перекази з їхнього банківського рахунку, про спроби взяти від їхнього імені кредит або ж виступають із пропозицією допомогти правоохоронним органам зупинити злочинців.
Після того як схему успішно реалізовано і ошукані люди втрачають всі гроші, зловмисники не зупиняються. Тепер вони намагаються штовхнути своїх жертв, які легко піддаються впливу, на злочин".
Деталі: "Телефонні шахраї" пропонують спосіб повернути гроші, помститися аферистам або допомогти в їхньому затриманні, а іноді "переходять до погроз".
Дослівно МВС РФ: "Але яким би не був привід, все закінчується однаково: вимогою здійснити підпал об'єктів військової, транспортної або банківської інфраструктури.
... Характерно, що шахраї стали масово використовувати цей прийом лише протягом останнього тижня".
Більше деталей: Також так звані шахраї прямо звертаються до росіян із пропозицією влаштувати диверсію за гроші.
Передісторія:
- З кінця липня цього року в РФ підпалили понад 30 військкоматів. Деякі палії стверджували, що слідували "вказівкам ФСБ" та виконували завдання, доручені їм по телефону.