Силовики просять росіян не палити військкомати: звинувачують "шахраїв з України"

ПОЖЕЖА У ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ В ДОЛГОПРУДНОМ, СКРІН З ВІДЕО МОСКВА 24

Російське МВС заявляє, що "телефонні шахраї з України" змушують росіян влаштовувати диверсії і теракти.

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ РФ

Дослівно МВС РФ: "Аферисти починають розмову з потерпілими, використовуючи стандартні прийоми: повідомляють про нібито підозрілі перекази з їхнього банківського рахунку, про спроби взяти від їхнього імені кредит або ж виступають із пропозицією допомогти правоохоронним органам зупинити злочинців.

Після того як схему успішно реалізовано і ошукані люди втрачають всі гроші, зловмисники не зупиняються. Тепер вони намагаються штовхнути своїх жертв, які легко піддаються впливу, на злочин".

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Деталі: "Телефонні шахраї" пропонують спосіб повернути гроші, помститися аферистам або допомогти в їхньому затриманні, а іноді "переходять до погроз".

Дослівно МВС РФ: "Але яким би не був привід, все закінчується однаково: вимогою здійснити підпал об'єктів військової, транспортної або банківської інфраструктури.

... Характерно, що шахраї стали масово використовувати цей прийом лише протягом останнього тижня".

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Більше деталей: Також так звані шахраї прямо звертаються до росіян із пропозицією влаштувати диверсію за гроші.

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