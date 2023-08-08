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Силовики просять росіян не палити військкомати: звинувачують "шахраїв з України"

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 8 серпня 2023, 12:42
Силовики просять росіян не палити військкомати: звинувачують шахраїв з України
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Російське МВС заявляє, що "телефонні шахраї з України" змушують росіян влаштовувати диверсії і теракти. 

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ РФ

Дослівно МВС РФ: "Аферисти починають розмову з потерпілими, використовуючи стандартні прийоми: повідомляють про нібито підозрілі перекази з їхнього банківського рахунку, про спроби взяти від їхнього імені кредит або ж виступають із пропозицією допомогти правоохоронним органам зупинити злочинців. 

Після того як схему успішно реалізовано і ошукані люди втрачають всі гроші, зловмисники не зупиняються. Тепер вони намагаються штовхнути своїх жертв, які легко піддаються впливу, на злочин".

Деталі: "Телефонні шахраї" пропонують спосіб повернути гроші, помститися аферистам або допомогти в їхньому затриманні, а іноді "переходять до погроз".

Дослівно МВС РФ: "Але яким би не був привід, все закінчується однаково: вимогою здійснити підпал об'єктів військової, транспортної або банківської інфраструктури. 

... Характерно, що шахраї стали масово використовувати цей прийом лише протягом останнього тижня".

Більше деталей: Також так звані шахраї прямо звертаються до росіян із пропозицією влаштувати диверсію за гроші.

Передісторія: 

  • З кінця липня цього року в РФ підпалили понад 30 військкоматів. Деякі палії стверджували, що слідували "вказівкам ФСБ" та виконували завдання, доручені їм по телефону.

Теми: РосіяТЦКпожежа
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