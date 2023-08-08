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Нардепа Гунька зі "Слуги народу" викрили на хабарі

"Українська правда"Вівторок, 8 серпня 2023, 15:28
Нардепа Гунька зі Слуги народу викрили на хабарі
Анатолій Гунько. Фото з його facebook

Правоохоронні органи викрили народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька на отриманні хабаря за виділення землі.

Джерело: джерела УП в правоохоронних органах, повідомлення СБУ, НАБУ

Деталі: За словами джерел в правоохоронних органах, разом із двома спільниками Гунько отримав "винагороду", щоб вирішити питання з передачі в оренду підприємцю державних земель.

Пізніше СБУ повідомило, що спільно з НАБУ викрили "на гарячому" народного депутата, який за 85 тисяч доларів "продавав" землю Національної академії аграрних наук.

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Дослівно: "За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його "на гарячому" під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. доларів США".

 
Фото: СБУ

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Деталі: Кримінальне провадження відкрите за ч. 4 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру Гуньку і двом його спільникам.

Гунько – адвокат і народний депутат України 9 скликання. Згідно з інформацією руху "ЧЕСНО" він переміг на довиборах до Верховної Ради у 208 окрузі з результатом 34,1%. Балотувався від партії "Слуга народу".

Його головним опонентом був лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, який набрав 31,78%.

Теми: Слуга народу
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