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Спецслужби РФ намагалися проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ

Валентина РоманенкоВівторок, 8 серпня 2023, 16:19
Спецслужби РФ намагалися проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ
ФОТО СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували спроби російської воєнної розвідки отримати доступ до бойової системи обміну даних ЗСУ.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "У результаті комплексних заходів було викрито та блоковано протиправні дії російських хакерів, які намагалися проникнути в українські військові мережі та організувати збір розвідданих.

Оперативна реакція СБУ завадила спецслужбам РФ отримати доступ до чутливої інформації щодо дій ЗСУ, локацій і переміщення Сил оборони, їхнього технічного забезпечення тощо".

Деталі: Вказано, що оборонна кібероперація проводилась у взаємодії зі Збройними силами України.

За словами начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, відповідальність за кібератаки лежить на хакерському угрупованні Sandworm, яке підконтрольне російській воєнній розвідці.

В результаті розслідування кіберфахівці СБУ встановили, що для поширення "вірусів" у системі ворог робив основну "ставку" на захоплення українських планшетів на полі бою.

В подальшому вони планували використовувати наявні на цих пристроях доступи та програми для проникнення в систему.

Пловідомляється, що Служба безпеки виявила майже десяток ворожих шпигунських програм, які були призначені для отримання інформації із системи.

Вказано, що СБУ продовжує тісну співпрацю з Генеральним штабом ЗСУ та здійснює документування дій ворожих спецслужб і притягнення винних до відповідальності.

Теми: хакериСБУ
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