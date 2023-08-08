Біржові махінації на мільярд: підозрюють екснардепа від БПП

Прокурори повідомили про підозру народному депутату України VІІІ скликання від БПП Руслану Демчаку за пособництво у маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Сам він заявляє, що підозру не отримував.

Джерело: Офіс генпрокурора, Департамент стратегічних розслідувань Нацполу, співрозмовник УП в правоохоронних органах, Руслан Демчак у Facebook.

Деталі: Правоохоронці повідомляють, що викрили злочинне угруповання, яке лгалізувало понад 1 млрд грн, перепродаючи цінні папери на фондовій біржі: правоохоронці повідомили підозри учасникам злочинного угруповання.

Серед ділків – колишній нардеп Верховної Ради (за даними джерела УП – Руслан Демчак), професійні учасники фондового ринку та фізичні особи, які проводили формальні біржові угоди "купівлі-продажу" державних цінних паперів із метою отримання інвестиційного прибутку.

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, зловмисники організували схему, що дозволяла легалізувати злочинні доходи від маніпуляцій із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України. Так, брокер, діючи в інтересах юридичної особи – нерезидента, купував на фондовій біржі пакет облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) за ринковою ціною, а потім продавав іншому брокеру за нижчою вартістю вже в інтересах фізичної особи.

Такі махінації дозволяли зловмисникам отримати виплату інвестиційного прибутку, який, згідно з українським законодавством, не підлягає оподаткуванню.

Незаконні доходи фігуранти отримували через підконтрольний банк, при цьому фактичний власник цінних паперів внаслідок біржових угод не змінювався.

Кожен учасник злочинної організації відповідав за довірений йому напрямок роботи: координація дій, контроль за співучасниками на фондовому ринку, відкриття банківських рахунків для легалізації коштів.

Після проведення ряду досліджень правоохоронці отримали висновок економічної експертизи, що підтвердив механізм маніпулювання на фондовій біржі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Як наслідок, протягом 2016 – 2018 років зловмисники "заробили" на махінаціях понад 1 млрд грн.

Наприкінці травня 2023 року правоохоронці провели ряд обшуків, зокрема у приміщенні підконтрольного банку та повідомили про підозру учасникам фондового ринку в маніпулюванні на організованих ринках та відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даними слідства, народний депутат, обіймаючи посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності за попередньою змовою із директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні на фондовій біржі учасникам фондового ринку. Такі дії призвели до отримання депутатом незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 млн грн.

За відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Доповнено: Пізніше Демчак на своїй сторінці у Facebook заявив, що не отримував підозру. "На цей момент я не отримував жодних документів (в тому числі і повідомлення про підозру). Ні від Офісу генерального прокурора, ні від інших органів. Про що повідомив сьогодні офіційним листом на office@gp.gov.ua та info@dbr.gov.ua", - наголосив він.

Довідково: ОВДП (облігації внутрішніх державних позик) – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.