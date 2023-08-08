Українські прикордонники приземлили новітній російський дрон

Військовослужбовці "Гвардії наступу" на Харківському напрямку за допомогою антидронової пушки посадили російський безпілотник "Елерон Т-16".

Джерело: ДПСУ

Дослівно: "Сьогодні на Харківському напрямку група протидії безпілотним літальним апаратам 15-го мобільного прикордонного загону, за допомогою звичайної антидронової пушки, успішно посадила одну з найбільш свіжих російських розробок в сімействі безпілотників "Елерон Т-16".

Деталі: Як зазначає прикордонник з позивним "Слон", його загін бачить такий безпілотник вперше.

Елерон – комплекс ближньої дії повітряної розвідки та спостереження з безпілотними літальними апаратами, розроблений російським підприємством ЕНІКС.