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Українські прикордонники приземлили новітній російський дрон

"Українська правда"Вівторок, 8 серпня 2023, 17:45
Українські прикордонники приземлили новітній російський дрон
Фото: ДСНС

Військовослужбовці "Гвардії наступу" на Харківському напрямку за допомогою антидронової пушки посадили російський безпілотник "Елерон Т-16".

Джерело: ДПСУ

Дослівно: "Сьогодні на Харківському напрямку група протидії безпілотним літальним апаратам 15-го мобільного прикордонного загону, за допомогою звичайної антидронової пушки, успішно посадила одну з найбільш свіжих російських розробок в сімействі безпілотників "Елерон Т-16".

Деталі: Як зазначає прикордонник з позивним "Слон", його загін бачить такий безпілотник вперше.  

Елерон – комплекс ближньої дії повітряної розвідки та спостереження з безпілотними літальними апаратами, розроблений російським підприємством ЕНІКС.

Теми: Прикордонна службабезпілотники
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