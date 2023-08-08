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Зеленський: Українська формула миру може стати базою для завершення інших воєн

Олена РощінаВівторок, 8 серпня 2023, 18:06
Зеленський: Українська формула миру може стати базою для завершення інших воєн
Володимир Зеленський дав інтерв’ю представникам ЗМІ Латинської Америки, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що запропонована ним "формула миру" для справедливого закінчення війни Росії проти України може стати основою і для припинення інших військових конфліктів на Землі. 

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам ЗМІ Латинської Америки, оприлюдненому Офісом президента

Пряма мова: "Формула миру сьогодні про Україну. Але якщо ті чи інші міжнародні інституції не дають можливість закінчити війну, і наш приклад це говорить красномовно, – то формула миру може стати таким фундаментом.  

На жаль, ми не єдиний і не останній військовий конфлікт у світі. І я вважаю, що після закінчення цієї війни така Формула може бути базою для вирішення інших глобальних проблем".

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Деталі: Зеленський наголосив, що на сьогодні правильний і поки що єдиний дипломатичний шлях досягнення миру в Україні – це ініційована ним "формула миру".

Країни можуть вибирати, який її пункт взяти на себе, враховуючи власний досвід подолання тих чи інших проблем.  

Зеленський додав, що окремі країни можуть мати свою думку щодо тих чи інших пунктів Формули миру, з чимось погоджуватися, а з чимось ні й пропонувати щось своє. 

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Пряма мова: "Базис має бути українським, бо війна в Україні. А пропозиції можуть бути будь-якої держави, тому що для нас цінні досвід і думки кожної з країн, які справді хочуть миру, а не підіграти Росії, не підіграти на Формулі миру заради майбутніх економічних відносин із Росією. Бо це гра з живими людьми".

Деталі: Глава держави акцентував, що необхідно готуватися до Глобального саміту миру, і він зацікавлений, щоб на заході була представлена максимальна кількість держав, "щоб ми політично вирішили, що це – правильна платформа, що більшість країн світу бачить у цій Формулі базис, мапу, кроки й план вирішення цієї страшної трагедії (війни – ред.)".

Зеленський також зазначив, що хотів би організувати зустріч "Україна – Латинська Америка". 

Знати більше: 10 кроків до переговорів про мир з РФ. "Формула миру" від Зеленського на саміті G20

Теми: Зеленськийформула мирувійнасвіт
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