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Сирський приїхав на Куп’янський напрямок, де провів роботу з командирами

Станіслав ПогоріловВівторок, 8 серпня 2023, 20:35
Сирський приїхав на Куп’янський напрямок, де провів роботу з командирами
Олександр Сирський, фото: Telegram

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав в район бойових дій на Куп’янський напрямок, де попрацював з командирами для прийняття оперативних рішень.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Працюємо з командирами в районі бойових дій на Куп’янському напрямку. Разом приймаємо всі необхідні оперативні рішення".

Деталі: Командувач підреслив визначну роль командирів в обороні країни. "Вони можуть приймати рішення, які повністю відповідають ситуації на місці", - зазанчив Сирський.

За його словами, від їх стійкості та дій залежить не лише успіх операції, а й збереження життя наших бійців. Він також подякував бойовим командирам за мужність та героїзм при виконанні бойових завдань.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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