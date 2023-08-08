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Сербський президент: Якщо Україна визнає Косово, то "в один день втратить усе"

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 8 серпня 2023, 21:38
Сербський президент: Якщо Україна визнає Косово, то в один день втратить усе
Александар Вучич, фото з Facebook Aleksandar Vučić

Сербський президент Александар Вучич різко прокоментував перспективи визнання Україною Косова після того, як один із українських депутатів підписав звернення до урядів західних держав із закликом переглянути політику щодо Белграда й Приштини.

Джерело: "Європейська правда", телеканал RTRS, що цитує Вучича на пресконференції у вівторок

Деталі: Лист, який підписали голови десяти парламентських комітетів із закордонних справ і понад півсотні депутатів різних парламентів, закликає посилити тиск на Сербію та відійти від спроб балансу у ставленні до неї та Косова.

Ініціатором листа стала британська депутатка Алісія Кернс, долучився до нього й голови комітету Верховної ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

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Коментуючи листа, Вучич заявив, що він спрямований проти Сербії і нібито робить його "винним за допомогу людям у Республіці Сербській", а ще – спрямований на "провокування конфлікту".

"Україна – дружня нам країна. Гадаю, Зеленський розумніший за Мережка. Бо уявіть: якщо Україна визнає незалежність Косова, то втратить усе в один день", – додав президент Сербії, не уточнивши, що має на увазі.

Він додав, що завжди буде обстоювати "лібертаріанський підхід" і право Сербії ухвалювати власні рішення.

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Як відомо, Україна офіційно не визнає Косова – країни, яка проголосила незалежність у 2008 році й чиє право зробити цей крок підтвердив Міжнародний суд ООН. Відтоді близько ста країн світу визнали Косово, решта ж вважають його частиною Сербії, де країна офіційно вважається краєм Косово і Метохія.

Раніше Сербія висловлювала невдоволення голосуванням України у Комітеті міністрів Ради Європи щодо членства Косова у РЄ.

Читайте також: Між визнанням та ігноруванням: як склалися та як можуть змінитися відносини України та Косова.

Теми: СербіяКосовоУкраїнасвіт
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