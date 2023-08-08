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Зеленський: Крок за кроком робимо деокупацію Криму більш досяжною та продуманою

Станіслав ПогоріловВівторок, 8 серпня 2023, 23:16
Зеленський: Крок за кроком робимо деокупацію Криму більш досяжною та продуманою
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо деокупації Криму, яка стає все більш досяжною та продуманою.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості, і особиста безпека для людей, і відчуття реальної свободи, якого там немає вже з 14-го року".

Деталі: За його словами, це не повинно бути абстрактним, під кожну деталь деокупації Криму має бути закладений  конкретний зміст. Зокрема, як саме нормальне життя повертається, що саме це означає для Криму й для всіх наших людей.

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"Це має бути для всіх зрозуміло. Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною та продуманою", - підкреслив Зеленський.

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Теми: ЗеленськийКримокупаціявійна
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