Байден "дав зелене світло" навчанню українських пілотів на F-16 – Пентагон

Президент США Джо Байден схвалив тренування українських військових на американських винищувачах F-16. У Пентагоні наголосили, що процес навчання очолюють Данія і Нідерланди.

Джерело: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Як ви знаєте, процес підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 очолюють Данія і Нідерланди.

Президент Байден "дав зелене світло", щоб дозволити і підтримати процес навчання".

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Деталі: При цьому Сінгх наголосила, що станом на зараз з американського боку немає офіційних заяв щодо деталей майбутніх тренувань українських пілотів.

Нагадаємо: У липні в Білому домі заперечили, що затримують дозвіл на навчання українських пілотів на винищувача F-16.