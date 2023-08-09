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Байден "дав зелене світло" навчанню українських пілотів на F-16 – Пентагон

"Українська правда"Середа, 9 серпня 2023, 00:38
Байден дав зелене світло навчанню українських пілотів на F-16 – Пентагон
ЛІТАК F-16. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Президент США Джо Байден схвалив тренування українських військових на американських винищувачах F-16. У Пентагоні наголосили, що процес навчання очолюють Данія і Нідерланди.

Джерело: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Як ви знаєте, процес підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 очолюють Данія і Нідерланди.

Президент Байден "дав зелене світло", щоб дозволити і підтримати процес навчання".

Деталі: При цьому Сінгх наголосила, що станом на зараз з американського боку немає офіційних заяв щодо деталей майбутніх тренувань українських пілотів.

Нагадаємо: У липні в Білому домі заперечили, що затримують дозвіл на навчання українських пілотів на винищувача F-16.

Теми: винищувачіСШАБайдендопомога Україні
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