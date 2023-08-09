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В ОВА розповіли, скільки житлових будинків ворог зруйнував на Донеччині

"Українська правда"Середа, 9 серпня 2023, 01:49
В ОВА розповіли, скільки житлових будинків ворог зруйнував на Донеччині
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Російські загарбники зруйнували у Донецькій області близько 81,5 тис. приватних житлових будинків, а також повністю знищили або частково пошкодили 5,4 тис. багатоквартирних будинків.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, якого цитує "Голос Америки"

Деталі: За словами Кириленка, також на Донеччині росіяни зруйнували понад 1300 об'єктів соціальної інфраструктури, серед яких лікарні, школи та дитячі садочки.

Крім того, зазначив голова ОВА, ворог знищив 90 об'єктів транспортної інфраструктури, зокрема мостів, розв'язок і переправ.

Кириленко додав, що під контролем української влади знаходиться 51% території Донецької області, на якій досі проживають 492 тис. людей.

Теми: Донецька областьРосія
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