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Окупанти бережуть кадрових військових, на штурми відправляють мобілізованих і в'язнів – ЦНС

"Українська правда"Середа, 9 серпня 2023, 02:41
Окупанти бережуть кадрових військових, на штурми відправляють мобілізованих і в'язнів – ЦНС
РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО getty images

Для масованих штурмів українських позицій російські загарбники використовують мобілізованих і в'язнів, якщо їм вдається досягнути результату – лише тоді в бій відправляють кадрових військовослужбовців.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Військове керівництво ЗС НФ використовує практику застосування мобілізованих і в’язнів для масованих штурмів українських позицій. Лише після того, як командування бачить успіх таких штурмів – застосовуються кадрові військові.

Такі методи використовуються практично уздовж всієї лінії фронту".

Деталі: За інформацією підпілля, особовий склад окупантів, яких відправляють на штурми, не підготовлені і не укомплектовані належним чином для таких операцій.

Зазначається, що військове керівництво ворога не зважає на великі втрати, оскільки на осінь в РФ запланована нова хвиля мобілізації.

Теми: Росіяокупаціявійна
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