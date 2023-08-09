У РФ повідомили про обстріл Брянщини: пошкоджено адмінбудівлю і підприємство

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз повідомив ввечері 8 серпня, що під обстріл потрапило селище Біла Берізка. У населеному пункті пошкоджені адміністративна будівля, промислове підприємство і житлові будинки.

Джерело: Богомаз у Telegram

Деталі: За словами Богомаза, внаслідок обстрілу є часткові пошкодження кількох житлових будинків, господарських будівель, адміністративної будівлі, прохідної та виробничих приміщень промислового підприємства, кількох торгових об'єктів та кількох особистих автомобілів.

За попередньою інформацією російського губернатора, постраждалих немає.