У РФ повідомили про обстріл Брянщини: пошкоджено адмінбудівлю і підприємство
Середа, 9 серпня 2023, 03:18
Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз повідомив ввечері 8 серпня, що під обстріл потрапило селище Біла Берізка. У населеному пункті пошкоджені адміністративна будівля, промислове підприємство і житлові будинки.
Джерело: Богомаз у Telegram
Деталі: За словами Богомаза, внаслідок обстрілу є часткові пошкодження кількох житлових будинків, господарських будівель, адміністративної будівлі, прохідної та виробничих приміщень промислового підприємства, кількох торгових об'єктів та кількох особистих автомобілів.
За попередньою інформацією російського губернатора, постраждалих немає.
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