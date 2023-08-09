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У РФ повідомили про обстріл Брянщини: пошкоджено адмінбудівлю і підприємство

"Українська правда"Середа, 9 серпня 2023, 03:18
У РФ повідомили про обстріл Брянщини: пошкоджено адмінбудівлю і підприємство
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз повідомив ввечері 8 серпня, що під обстріл потрапило селище Біла Берізка. У населеному пункті пошкоджені адміністративна будівля, промислове підприємство і житлові будинки.

Джерело: Богомаз у Telegram

Деталі: За словами Богомаза, внаслідок обстрілу є часткові пошкодження кількох житлових будинків, господарських будівель, адміністративної будівлі, прохідної та виробничих приміщень промислового підприємства, кількох торгових об'єктів та кількох особистих автомобілів.

За попередньою інформацією російського губернатора, постраждалих немає.

Теми: Росіяобстріл
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