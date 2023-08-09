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Росіяни тричі гатили по Нікопольщині: загинув 18-річний хлопець, є поранені

"Українська правда"Середа, 9 серпня 2023, 07:51
Росіяни тричі гатили по Нікопольщині: загинув 18-річний хлопець, є поранені
Руйнування на Нікопольщині. Фото з Telegram Лисака

З вечора 8 серпня російські окупанти тричі обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, загинув 18-річний хлопець, ще троє чоловіків отримали травми і поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Facebook

Пряма мова: "Від вечора агресор тричі обстрілював Нікопольщину. Важку артилерію спрямував на Нікополь і Марганецьку громаду.

Загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали – чоловіки 21, 35 та 44 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення".

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Деталі: За словами Лисака, внаслідок обстрілів пошкоджені церква, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, автомобіль та кілька ліній електропередач.

 
 

Теми: Дніпропетровська областьобстрілРосія
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