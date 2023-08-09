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У селі на Миколаївщині від обстрілу постраждали двоє підлітків

Олена РощінаСереда, 9 серпня 2023, 09:12

У селі Куцуруб Миколаївської області 8 серпня внаслідок обстрілу з боку російських військ постраждали двоє підлітків.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім

Дослівно: "Вчора, 8 серпня, о 10:35 ворог завдавав артилерійських ударів по с. Куцуруб Куцурубської громади. Постраждало двоє підлітків 13 та 16 років, їм була надана медична допомога. Наразі обоє направлені на амбулаторне лікування. Пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та транспортні засоби".

Деталі: Також у вівторок, о 12:25, російські війська здійснили артилерійський обстріл м. Очаків – постраждалих немає.

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О 00:22 ночі вже 9 серпня ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

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Теми: Миколаївська областьобстрілвійна
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