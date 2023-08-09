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Операції з морськими дронами можуть завдати шкоди логістиці РФ – британська розвідка

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 9 серпня 2023, 09:38

Роль морських дронів у війні Росії й України зростає, їх можуть використати проти найслабших точок у російській логістиці морським шляхом, вважають у британській військовій розвідці.

Джерело: розвідувальний огляд Міністерства оборони Великої Британії від 9 серпня, цитує "Європейська правда"

Деталі: 4 серпня біля Керченської протоки внаслідок атаки безпілотником отримав пошкодження російський танкер "Сиг". 

За день до того сталася подібна атака та бойовий десантний корабель "Олєнєгорський горняк", а за два дні до того, схоже, – невдала атака на російські патрульні катери, коли вони ймовірно супроводжували російське торгове судно "Спарта IV", зазначають британські розвідники.

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Аналітики відзначають, що хоча "Сиг" і "Спарта  IV" – цивільні судна, їх тривалий час використовують для перевезення пального та вантажів військового призначення між Росією та Сирією. 

Дослівно: "З 28 лютого 2022 року російські військові кораблі не можуть проходити через Босфор, відтак російські сили у Сирії та Середземномор’ї стали дуже залежними від таких цивільних суден як "Сиг", "Спарта  IV" та деякі інші. 

Атаки продемонстрували, що операції з морськими дронами стають все важливішим компонентом сучасної війни на морі і можуть використовуватися проти найслабших точок у російській логістиці морським шляхом".

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Цьому передувало: 5 серпня розвідка Великої Британії зазначила, що корабель "Олєнєгорський горняк", який був атакований у порту Новоросійська, став найбільшим серйозно пошкодженим військовим судном РФ після потопленого крейсера "Москва".

Представник Міноборони США після атак заявив, що "не буде вдаватися до розмов про українські операції або ймовірні українські операції".

Теми: війнабезпілотникирозвідка
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