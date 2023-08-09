ФСБ заявила, що затримала диверсанта, який підірвав газопровід у Криму

Газпровід пошкодили в Кореїзі (Велика Ялта), фото з Телеграму Mash

Федеральна служба безпеки Російської Федерації стверджує, що українські спецслужби стоять за червневим вибухом газопроводу в селищі Кореїз в окупованому Криму і що затримано диверсанта, який нібито визнав свою причетність до цього.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: Силовики затримали громадянина Росії, який у червні "за завданням українських спецслужб підірвав газопровід" у кримському селищі Кореїз.

Повідомляють, що затриманий "дав зізнавальні свідчення".

Реклама:

Крім того, у нього нібито знайшли 2 кг вибухівки.

ФСБ РФ завела справу за статтею про теракт.

23 червня ЗМІ повідомляли про вибух газопроводу в смт Кореїз, тоді 500 абонентів залишилися без газу.